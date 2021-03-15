Вход
ADV



Интересно
Levi's (106)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Компания Levi’s объявила о перезапуске линии Red

  • 128
  • 0
  • 15 Марта 202111:28
Сюжеты: Levi's

В американской компании сообщили о перезапуске премиальной линейки Levi’s Red, которая была популярна в 1990-2000-х годах. Согласно официальному заявлению, уже на следующей неделе выйдет коллекция бренда сезона весна-лето 2021.

Известно, что в коллекции перезапущенной марки будут переосмыслены классические модели. Акцент дизайнеры сделают на актуальный стиль и экологичные материалы. Кампейн коллекции создал фотограф и режиссер Антон Корбейн, одежду обновленного бренда пред его камерой примерили модели Ханна Лумо и Андерс Хэйворд.

В России коллекцию Levi’s Red можно будет найти в продаже с 16 марта 2021 года. Модели эксклюзивно будут представлены в Peak Moscow и на сайте traektoria.ru/peak.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru