Компания Levi’s объявила о перезапуске линии Red

В американской компании сообщили о перезапуске премиальной линейки Levi’s Red, которая была популярна в 1990-2000-х годах. Согласно официальному заявлению, уже на следующей неделе выйдет коллекция бренда сезона весна-лето 2021.

Известно, что в коллекции перезапущенной марки будут переосмыслены классические модели. Акцент дизайнеры сделают на актуальный стиль и экологичные материалы. Кампейн коллекции создал фотограф и режиссер Антон Корбейн, одежду обновленного бренда пред его камерой примерили модели Ханна Лумо и Андерс Хэйворд.

В России коллекцию Levi’s Red можно будет найти в продаже с 16 марта 2021 года. Модели эксклюзивно будут представлены в Peak Moscow и на сайте traektoria.ru/peak.