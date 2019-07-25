Экологичное стекло от линии Zara Home

Испанская марка обновила свою коллекцию предметов для дома дропом изделий из переработанного стекла.

Линейка Zara Home представила новую коллекцию посуды и предметов для дома, выполненных из полностью переработанного стекла. В дропе есть стаканы, бокалы, тарелки, бутылки, набор для соли и масла, а также мыльница и дозатор для мыла нежно-бирюзового оттенка. Представители марки отмечают, что в производстве всех вещей израсходовано меньше энергии, а значит было сокращено негативное воздействие на окружающую среду.

В российских отделах Zara Home, а также в онлайн-магазине предметы из коллекции можно приобрести по цене от 499 до 3 999 рублей.