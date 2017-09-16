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Артем Кузелев

Эксклюзив Givenchy для онлайн-магазина

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  • 16 Сентября 201700:33
Сюжеты: Givenchy

Парижский дом моды анонсировал запуск онлайн-магазина и эксклюзивной линейки.

Если в данный момент сайт Givenchy выполняет функции каталога и визитки, то уже 25 сентября он предстанет в преображенном виде. С конца месяца парижский дом моды обзаведется собственным интернет-магазином с эксклюзивными коллекциями. Капсулы будут включать знаковые продукты марки в оригинальном решении. В дебютную онлайн-коллекцию войдут худи, футболка, свитер, клатч и сумка Pandora, выполненные в белом цвете.

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