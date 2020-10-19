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Артем Кузелев

Коллекция Givenchy. Весна-лето, 2021

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  • 19 Октября 202012:21
Сюжеты: Givenchy, Весна-лето 2021, Неделя моды в Париже

Главным событием завершившейся в Париже Недели моды ожидаемо стала презентация дебютной коллекции Мэтью Уильямса.

В рамках Недели моды в Париже Мэтью Уильямс представил свою первую коллекцию на посту креативного директора Givenchy. Главными площадками для дебюта стали Instagram-stories модного дома и в личном аккаунте дизайнера. Что касается коллекции, то стиль Уильямса гармонично вписался в традиции марки и наследие, созданное предыдущим дизайнером Рикардо Тиши. Классические костюмы, пальто прямого кроя, асимметричные блузы и юбки, жакеты из кожи крокодила… – все смотрится элегантно и минималистично. Палитра коллекции основана на черном и белом с включениями красного, шоколадного и фиолетового.

 
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