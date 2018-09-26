Эксклюзивная коллекция Converse и Bershka в России

Легендарные кеды с монограммой Чака Тэйлора станут любимой вещью в новом сезоне и дополнят индивидуальный стиль поклонников бренда. Шотландка и логомания – ключевые отличия линейки Converse для Bershka. Принт в клетку «тартан» представлен в ярких цветовых решениях, а также в монохромном исполнении из утепленной шерсти. Также в коллекции представлена ярко-красная модель с текстом Converse и бежевая пара с узнаваемым логотипом со звездой.

В дополнение к капсульной коллекции обуви Bershka предлагает образы, вдохновленные линейкой Converse для Bershka. Бренд предлагает сочетать кеды в бежево-черную клетку с бордовым тренировочным костюмом в ретро-стиле - одним из ключевых элементов в этом сезоне.

Для коричневых кед Bershka предлагает однотонный образ из модного в этом сезоне вельвета.

Для черно-белых кед из шерсти Bershka приготовил решение, объединяющее классические принты и классический крой. Костюм в клетку отражает главную идею осенней коллекции бренда – не бояться и смело создавать total look с одним принтом.

Линейку образов Bershka завершает городским стилем, представленным в стильном комбинезоне из темного денима. Эту модель бренд предлагает носить с яркими красно-белыми кедами Converse, что создаст утилитарный образ в стиле 90-х.

Эксклюзивная коллекция Converse для Bershka продолжает традицию самовыражения. И кеды, и дополняющая их одежда созданы для тех, кто не боится заявить о себе миру.

Эксклюзивная коллекция Converse для Bershka будет доступна в ряде магазинов Bershka, в интернет-магазине, а также на трех торговых платформах, где представлен бренд: Asos, Zalando и корейский посвященный моде сайт SSG.com. 14 сентября коллекция поступила в продажу в 5 магазинов Bershka в России и в интернет-магазин Bershka.com