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Артем Кузелев

Экзотика в коллекции Etro. Cruise, 2018

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  • 24 Мая 201710:35
Сюжеты: Etro, cruise 2018

Вероника Этро была вдохновлена ​​африканскими мотивами, которые сочетала с модерном и фирменным узором пейсли.

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  • Etro. Cruise, 2018

Новый лукбук дома Etro отличается лаконичностью, однако будоражит воображение экзотичностью образов. Вероника Этро вдохновлялась яркой культурой африканских племен, отсюда изображения обезьян, леопардов и сочных цветов. Кроме того, дизайнер использовала этническую графику, которую гармонично сочетала с традиционными для ее марки узорами пейсли. В целом, коллекция выглядит расслабленно и очень комфортно. Свободные шелковые платья и кафтаны здесь идут в паре со струящимися брюками, а также дополнены вязаными крючком деталями и африканскими украшениями из бисера.

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