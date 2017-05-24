Экзотика в коллекции Etro. Cruise, 2018

Вероника Этро была вдохновлена ​​африканскими мотивами, которые сочетала с модерном и фирменным узором пейсли.

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Новый лукбук дома Etro отличается лаконичностью, однако будоражит воображение экзотичностью образов. Вероника Этро вдохновлялась яркой культурой африканских племен, отсюда изображения обезьян, леопардов и сочных цветов. Кроме того, дизайнер использовала этническую графику, которую гармонично сочетала с традиционными для ее марки узорами пейсли. В целом, коллекция выглядит расслабленно и очень комфортно. Свободные шелковые платья и кафтаны здесь идут в паре со струящимися брюками, а также дополнены вязаными крючком деталями и африканскими украшениями из бисера.