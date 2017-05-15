Эль Фаннинг на обложке Vogue US. Июнь, 2017

Одна из самых востребованных молодых актрис стала главной героиней свежего номера американского Vogue.

1 / 8 Vogue US. Июнь, 2017















Эта девушка, которая сегодня активно снимается в большом кино, успевает появляться и в журнальных фотопроектах. Очередной работой Эль Фаннинг стала каверстори июньского номера американской Библии моды. Пока прокатчики готовят к релизу картины «Мэри Шелли», «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Роковое искушение» и «Сидни Холл», мы можем получить удовольствие от этой романтической фотосессии. За создание снимков отвечала легендарная Энни Лейбовиц.