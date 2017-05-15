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Артем Кузелев

Эль Фаннинг на обложке Vogue US. Июнь, 2017

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  • 15 Мая 201710:08
Сюжеты: Vogue

Одна из самых востребованных молодых актрис стала главной героиней свежего номера американского Vogue.

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  • Vogue US. Июнь, 2017

Эта девушка, которая сегодня активно снимается в большом кино, успевает появляться и в журнальных фотопроектах. Очередной работой Эль Фаннинг стала каверстори июньского номера американской Библии моды. Пока прокатчики готовят к релизу картины «Мэри Шелли», «Как разговаривать с девушками на вечеринках», «Роковое искушение» и «Сидни Холл», мы можем получить удовольствие от этой романтической фотосессии. За создание снимков отвечала легендарная Энни Лейбовиц.

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