Елена Шипилова представила коллекцию «17» в рамках 38-ой Недели моды в Москве, которую посвятила Императору России Николаю II и всем новомученникам России.

Название коллекции «17» навеяно октябрьской революцией 1917 года, трагические события которой повлекли за собой коренные изменения исторического и духовного пути России.

Русский художник не может не отразить столетие эпохальных событий в истории России. 2017 год для России, как считает дизайнер, это год раскаяния и уроков, которые должны быть извлечены из истории нашего государства, чтобы не повторилась кровавая и братоубийственная война, духовное и материальное обнищание народа. И тот факт, что Россия не разрушилась, а пережила и претерпела все, приводит к осознанию великого исторического предназначения нашей страны, её огромных духовных возможностей. «Вдохновением этой коллекции я обязана святым новомученикам российским: Императору Николаю II и его семье. Не прошли бесследно мои путешествия в 2016 и 2017 года по местам, связанным со святым семейством» - говорит Елена Шипилова.

Впечатления от путешествий и духовные искания дизайнера проявились в ее творчестве, в новой коллекции, которая не оставила равнодушными зрителей и гостей показа.

В моделях прослеживаются мотивы русского авангарда и классики. Характерна цветовая гамма изделий: красный, белый и синий – цвета российского триколора. Красота духовная, прекрасные одухотворенные лица моделей со старинных фотографий слились воедино с красотой природы Крыма: синевой моря и неба, зеленью кедров и можжевельников, старинных белых дворцов и галерей. Коллекция «17» получилась революционно-дерзкой и, одновременно, одухотворенно-нежной. Открыли показ красные платья, символизирующие период кумача и революции, когда русский народ был одержим «духом перемен».

Коричневые и черные цвета следующих луков символизируют войну, террор и разруху. Цвета смерти и насилия. Их сменяют синий и голубой, цвета неба и мечты. Они символизируют грядущее возрождение России. Финальные выходы в белом, чистые и светлые. Как души безвинно погибших за веру и Отечество. Их память взывает не к справедливости и возмездию, но к смирению и прощению.

Показ Елены Шипиловой открыли звезды - вокальный проект VIVA, под руководством Александра Балыкова. Коллектив исполнил старинный русский романс «Белой акации гроздья душистые», который так любил последний Российский Император. Аранжировка музыки для показа, в которой присутствовали фрагменты произведений русских композиторов Скрябина, Свиридова и других была сделана DJ LYKOV.

Образ для моделей разработаны стилистом Павлом Елфимовым.

Благодаря фотографу Ларисе Мыслицкой удалось осуществить художественную съемку коллекции непосредственно в Крыму и снять необыкновенный look book новой коллекции.

Показ посетили Яна Поплавская, Ольга Будина, Ирина Лачина, Ирина Сашина, Дарья Калмыкова, Анетта Орлова, Алиса Толкачева, Инна Гинкевич, Алеса Качер, Ирина Баринова, Анна Данилова, Алекс Че и другие известные персоны.

Выражаем благодарность фотографам Дмитрию Бабушкину, Наталье Яшковой, Ара Погосяну.

Партнеры показа: DEORA, ЖИВОЙ КОФЕ, CINZANO, ESTEL, студия красоты KLEVER, клиника ОТТИМО, КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА, QUEST MODELS, DVSTYLE MEDIA agency.

Информационные партнеры: Телекомпания МИР ТВ, RUSSIA TODAY, РОССИЯ, LUXURY, TOP LUX, MODA TOPICAL, LF city, THEBEAUTYNEWS.ru, THEMOSCOWLIFE.ru, LIFE-INSTYLE.com, Melon Rich, KIZ.ru, THE MOSCOW TIMES, INTERMEDIA, N-STYLE, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, MODA.ru, INTERMODA.ru, Luxury Media Group & MMG и другие.

Фото - Дима Бабушкин