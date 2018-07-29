Этноподиум 2018. Елена Шипилова. Коллекция "Яхонтовая забава"

От автора ... - Само название костюма содержит древнерусской фольклор. ЯХОНТОВАЯ - красная (присутствие цвета), прекрасная (соответствие образу). ЗАБАВА - имя девушки. И в то же время можно перевести, как игра. Для создания костюма я воспользовалась образом национального русского костюма. Это не должна быть точная копия, а только реплика, вдохновение, намек, понятный зрителю. И ткани - не традиционный грубый лен, а дорогие итальянские, только лишь стилизованные. Натуральный нежный шелк-шифон в мелкий цветочек, изысканное нежнейшее французское кружево шантельи цвета лесного мха. Однотонный летящий разнофактурный шелк создает впечатление легкости. На одну юбку ушло до 9 метров различной ткани. Красная сетка для отделки, алый набивной атлас с металлической нитью для удержания формы рукава на жакете. Я соединила в костюме два "русских цвета": зеленый и красный. В правильном сочетании они очень дополняют друг друга. В костюмах много ручной работы, особенный крой был найден макетным способом, и практически накалывался на манекенщицу вручную. Этно - это всегда кропотливая работа со множеством деталей. Аналогом кроя послужили праздничные юбки донских казачек. А создавая блузку с вышивкой, сделанную из кружева, я черпала вдохновение из русской душегреи.