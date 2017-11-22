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Артем Кузелев

Елка Жан-Поля Готье танцует канкан

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  • 22 Ноября 201711:19
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Рождество и Новый год

Для благотворительной вечеринки Christmas Tree парижский дизайнер создал рождественскую елку в виде танцовщицы канкана.

На днях в Париже прошла благотворительная вечеринка Christmas Tree, на которой известные марки представили свои варианты рождественских елок и другие тематические поделки. Всеобщее внимание приковала елка от Жан-Поля Готье, которую дизайнер создал в виде танцовщицы канкана. «Я люблю Париж, и когда я думал о дереве в этом году, я хотел посвятить свое творение именно этому городу. Сначала я подумал об Эйфелевой башне, но вспомнил про канкан. Юбка танцовщицы представляет собой настоящее дерево. Она может танцевать все Рождество», – рассказал о своем лоте Готье.

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