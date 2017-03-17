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Артем Кузелев

Эллен фон Унверт для Harper’s Bazaar Arabia. Март, 2017

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  • 17 Марта 201710:25
Сюжеты: Harper's Bazaar

Знаменитый фотограф сняла для нового выпуска Harper’s Bazaar фотосессию, полную ярких красок и местного колорита.

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  • Harper’s Bazaar Arabia. Март, 2017

Арабская версия Harper’s Bazaar часто отличается оригинальными и яркими фотосессиями. По определенным этическим и культурным соображениям фотографам и стилистам приходится использовать свою фантазию на полную катушку, чтобы добиться такого эффекта. Проект Эллен фон Унверт, украсивший мартовский номер журнала, не стал исключением. Восточный колорит, яркие краски и одежда от ведущих марок создали идеальную атмосферу. Позировали Эллен прекрасные Шанина Шейк, Хинд Сэхли и Хана Бен Абдесслем.

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