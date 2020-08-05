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Артем Кузелев

В сентябре все 26 версий Harper’s Bazaar выйдут с Рианной на обложке

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  • 05 Августа 202022:51
Сюжеты: Harper's Bazaar, Rihanna (Рианна)

Поп-дива и дизайнер стала главной героиней самого важного в году номера знаменитого журнала.

В сентябре этого года 26 международных изданий Harper’s Bazaar выйдут с обложками, главной героиней которых стала Рианна. На выбор редакции получили по два снимка, для которых певица позировала в наряде Chanel или Miu Miu. Снимала Рианну дочь знаменитого фотографа Марио Сорренти, Грей Сорренти. В продаже журналы появятся 8 сентября 2020 года.

 
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