В сентябре все 26 версий Harper’s Bazaar выйдут с Рианной на обложке

Поп-дива и дизайнер стала главной героиней самого важного в году номера знаменитого журнала.

В сентябре этого года 26 международных изданий Harper’s Bazaar выйдут с обложками, главной героиней которых стала Рианна. На выбор редакции получили по два снимка, для которых певица позировала в наряде Chanel или Miu Miu. Снимала Рианну дочь знаменитого фотографа Марио Сорренти, Грей Сорренти. В продаже журналы появятся 8 сентября 2020 года.