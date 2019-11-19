Еще один благотворительный проект Наоми Кэмпбелл

Супермодель продаст наряды из своего гардероба в пользу молодых лондонцев из малообеспеченных семей.

Наоми Кэмпбелл откроет временный магазин в Лондоне, который проработает с 27 ноября по 8 декабря. Поп-ап стор будет частью проекта Fashion For Relief, основанного Наоми. В ассортименте магазина будут представлены наряды из личной коллекции модели, а также вещи, подаренные ей дизайнерами и друзьями-знаменитостями. Сообщается, что цены даже на именитые марки не будут высокими. Всю выручку Кэмпбелл перечислит в фонд мэра Лондона Садика Хана, чтобы помочь молодым лондонцам из малообеспеченных семей.