В издательстве Taschen вышла книга-портфолио Наоми Кэмпбелл

Супермодель участвовала в работе над фотоальбомом.

«На сбор материала ушло несколько лет, потому что мы не хотели торопиться. Результат – это сбывшаяся мечта. Это позволило мне вспомнить всех замечательных людей, с которыми я имела удовольствие работать все эти годы, и отдать им должное», – рассказала Наоми Кэмпбелл о новой книге. Под обложкой альбома можно найти известные снимки, созданные в разное время Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, Ричардом Аведоном, Антоном Корбейном, Стивеном Майзелем, Хельмутом Ньютоном, Паоло Роверси, Эллен фон Унверт, Брюсом Вебером и другими фотографами. Кроме самих снимков, альбом Naomi: Updated Edition содержит личные воспоминания супермодели. Стоимость книги – 100 фунтов стерлингов.