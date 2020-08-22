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Naomi Campbell (165)
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Артем Кузелев

В издательстве Taschen вышла книга-портфолио Наоми Кэмпбелл

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  • 22 Августа 202014:06
Сюжеты: Naomi Campbell

Супермодель участвовала в работе над фотоальбомом.

«На сбор материала ушло несколько лет, потому что мы не хотели торопиться. Результат – это сбывшаяся мечта. Это позволило мне вспомнить всех замечательных людей, с которыми я имела удовольствие работать все эти годы, и отдать им должное», – рассказала Наоми Кэмпбелл о новой книге. Под обложкой альбома можно найти известные снимки, созданные в разное время Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, Ричардом Аведоном, Антоном Корбейном, Стивеном Майзелем, Хельмутом Ньютоном, Паоло Роверси, Эллен фон Унверт, Брюсом Вебером и другими фотографами. Кроме самих снимков, альбом Naomi: Updated Edition содержит личные воспоминания супермодели. Стоимость книги – 100 фунтов стерлингов.

 
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