На платформе AppleTV+ выйдет сериал о супермоделях 1990-х

Документальное шоу The Supermodels расскажет о начале и расцвете карьеры Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линды Евангелиста и Кристи Терлингтон.

Режиссером документального сериала The Supermodels станет обладательница «Оскара» Барбара Копл. Она представит взгляд на эпоху девяностых и истории первых манекенщиц, которых назвали супермоделями. При этом отмечается, что Наоми, Синди, Линда и Кристи не просто снимутся в шоу, но и выступят в качестве его продюсеров. Наоми Кэмпбелл рассказала о работе над проектом: «Мы все надеемся, что наш путь, показанный в документальном сериале, вдохновит и замотивирует молодых людей по всему миру», а Синди Кроуфорд добавила, что проект покажет «динамичное время, когда модели произвели существенный сдвиг в медиа и культуре, сформировали и определили облик великой эпохи».