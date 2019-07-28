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Артем Кузелев

Еще одна коллаборация Джонатана Андерсона и Uniqlo

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  • 28 Июля 201921:12
Сюжеты: Uniqlo, J.W. Anderson

В октябре британский дизайнер и японский ретейлер представят новую совместную коллекцию.

В официальных аккаунтах в Instagram марок J.W. Anderson и Uniqlo появились тизеры новой – четвертой! – коллекции, разработанной дизайнером для японского бренда. Джонатан Адерсон сообщает, что источником вдохновения при работе над капсулой для него послужила природа и культура родной Великобритании. Дизайнер отметил: «Для нашей совместной коллаборации с Uniqlo я точно следовал идее британской классики. Например, мы использовали такие знаковые элементы, как шотландка, которая всегда ассоциируется с Британией. Но при этом нам удалось добиться уникальности за счет того, как мы вписали такие узнаваемые элементы в философию life wear. Я невероятно горжусь этой коллекцией».

В продажу коллекция, в которую войдут рубашки, юбки и шарфы, шерстяные свитера и верхняя одежда, поступит в октябре.

 

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