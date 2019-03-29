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Артем Кузелев

Еще одна награда для Тома Форда

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  • 29 Марта 201917:10
Сюжеты: Tom Ford, Косметика и парфюмерия

Этим летом американского дизайнера введут в «Зал славы парфюмеров».

Ежегодно организация The Fragrance Foundation выбирает выдающегося парфюмера, чтобы ввести его в «Зал славы». В этом году такой чести удостоится Том Форд, который уже неоднократно получал награды The Fragrance Foundation. На торжественной церемонии в июне американского дизайнера будут чествовать за активное развитие парфюмерного направления. Ранее такой высокой оценки своих достижений удостоились Коко Шанель, Марк Джейкобс, Жан-Поль и другие известные игроки модной индустрии.

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