Еще одна награда для Тома Форда

Этим летом американского дизайнера введут в «Зал славы парфюмеров».

Ежегодно организация The Fragrance Foundation выбирает выдающегося парфюмера, чтобы ввести его в «Зал славы». В этом году такой чести удостоится Том Форд, который уже неоднократно получал награды The Fragrance Foundation. На торжественной церемонии в июне американского дизайнера будут чествовать за активное развитие парфюмерного направления. Ранее такой высокой оценки своих достижений удостоились Коко Шанель, Марк Джейкобс, Жан-Поль и другие известные игроки модной индустрии.