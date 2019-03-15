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Артем Кузелев

Еще одна премия для Стеллы Маккартни

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  • 15 Марта 201909:59
Сюжеты: Stella McCartney

Британский дизайнер получила премию CO10 Leadership Award за особый вклад в развитие экологичной моды.

В модной индустрии появилась еще одна премия, которую учредил проект Common Objectives. Награды CO10 Leadership Award будут вручаться ежегодно дизайнерам и компаниям, уделяющим пристальное внимание экологичности в моде и основывающим свой бизнес на этой идее. Первыми лауреатами премии оказались дизайнеры Стелла Маккартни и Кристофер Реберн, а также еще несколько марок: Bottletop, Osklen, Indigenous, Outland Denim, Mayamiko, Sonica Sarna Design, Ethical Apparel Africa и The Rajlakshmi Cotton Mills. В дебютный состав жюри вошли эксперты, представляющие интернет-ретейлер Farfetch, конгломерат Kering и компанию Vivienne Westwood.

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