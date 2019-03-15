Еще одна премия для Стеллы Маккартни

Британский дизайнер получила премию CO10 Leadership Award за особый вклад в развитие экологичной моды.

В модной индустрии появилась еще одна премия, которую учредил проект Common Objectives. Награды CO10 Leadership Award будут вручаться ежегодно дизайнерам и компаниям, уделяющим пристальное внимание экологичности в моде и основывающим свой бизнес на этой идее. Первыми лауреатами премии оказались дизайнеры Стелла Маккартни и Кристофер Реберн, а также еще несколько марок: Bottletop, Osklen, Indigenous, Outland Denim, Mayamiko, Sonica Sarna Design, Ethical Apparel Africa и The Rajlakshmi Cotton Mills. В дебютный состав жюри вошли эксперты, представляющие интернет-ретейлер Farfetch, конгломерат Kering и компанию Vivienne Westwood.