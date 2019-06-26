Фелипе Оливейра Баптиста возглавит дом Kenzo

Руководство парижского дома моды определилось с выбором кандидатуры на пост креативного директора.

На днях дом Kenzo попрощался с дизайнерами Кэрол Лим и Умберто Леоном, которые возглавляли марку последние восемь лет. О том, кто теперь будет креативным директором бренда, стало известно практически сразу. Новый контракт руководство Kenzo решило заключить с 44-летним португальским дизайнером Фелипе Оливейра Баптиста. Ранее он возглавлял марку Lacoste, сотрудничал с брендами Max Mara, Christophe Lemaire и Cerruti.