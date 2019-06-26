Вход
ADV



Интересно
Kenzo (85)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Фелипе Оливейра Баптиста возглавит дом Kenzo

  • 97
  • 0
  • 26 Июня 201912:23
Сюжеты: Kenzo

Руководство парижского дома моды определилось с выбором кандидатуры на пост креативного директора.

На днях дом Kenzo попрощался с дизайнерами Кэрол Лим и Умберто Леоном, которые возглавляли марку последние восемь лет. О том, кто теперь будет креативным директором бренда, стало известно практически сразу. Новый контракт руководство Kenzo решило заключить с 44-летним португальским дизайнером Фелипе Оливейра Баптиста. Ранее он возглавлял марку Lacoste, сотрудничал с брендами Max Mara, Christophe Lemaire и Cerruti.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru