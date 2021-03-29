Марка Kenzo продолжает поддерживать проект WWF по сохранению популяции тигров

В марке Kenzo сообщили о запуске второй капсульной коллекции в поддержку проекта Всемирного фонда дикой природы по сохранению популяции диких тигров. В рамках коллаборации бренд выпустил несколько моделей, украшенных символическими изображениями хищника.
Коллекция, запуск которой состоялся 22 марта 2021 года, включает новый рисунок тигра на предметах первой необходимости, включая толстовки, футболки и майки. Все модели изготовлены из стопроцентного органического хлопка, сертифицированного Global Organic Textile Standard (GOTS).
За каждое проданное изделие Kenzo обязуется пожертвовать 10 долларов на достижение амбициозной цели TX2 по удвоению количества тигров в дикой природе к 2022 году. В компании, кстати, напоминают, что будущий год будет Годом Тигра по лунному календарю. Сотрудничество является частью более широкого партнерства между Kenzo и WWF, которые вместе работают над повышением устойчивости цепочки поставок хлопка и сохранением запасов пресной воды.
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