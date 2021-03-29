Марка Kenzo продолжает поддерживать проект WWF по сохранению популяции тигров

В марке Kenzo сообщили о запуске второй капсульной коллекции в поддержку проекта Всемирного фонда дикой природы по сохранению популяции диких тигров. В рамках коллаборации бренд выпустил несколько моделей, украшенных символическими изображениями хищника.

Коллекция, запуск которой состоялся 22 марта 2021 года, включает новый рисунок тигра на предметах первой необходимости, включая толстовки, футболки и майки. Все модели изготовлены ​​из стопроцентного органического хлопка, сертифицированного Global Organic Textile Standard (GOTS).

За каждое проданное изделие Kenzo обязуется пожертвовать 10 долларов на достижение амбициозной цели TX2 по удвоению количества тигров в дикой природе к 2022 году. В компании, кстати, напоминают, что будущий год будет Годом Тигра по лунному календарю. Сотрудничество является частью более широкого партнерства между Kenzo и WWF, которые вместе работают над повышением устойчивости цепочки поставок хлопка и сохранением запасов пресной воды.