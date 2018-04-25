Фэшн-холдинг PVH берет курс на экологичность

Компания, владеющая марками Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объединилась со Всемирным фондом дикой природы в борьбе за сохранение водных ресурсов.

Конгломерат PVH объявил о партнерстве со Всемирным фондом дикой природы в деле сохранения водных ресурсов Африки и Индии. Компания, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в течение трех лет будет поддерживать совместную с WWF инициативу рационального использования водных ресурсов в тех локациях, где расположено ее производство. Коллаборация направит общие усилия на сохранение запасов пресной воды в бассейнах озера Ауаса в Эфиопии и реки Кавери в Индии.