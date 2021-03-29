Марка Tommy Hilfiger представила коллекцию Adaptive сезона весна, 2021

Американский бренд выпустил весеннюю коллекцию своей линии Adaptive, цель которой – облегчить процесс одевания взрослых и детей с ограниченными возможностями.

Новая коллекция представляет собой классическое сочетание спортивного и консервативного стиля с рядом модификаций, включая легко открывающиеся декольте, расширенные застежки-молнии, магнитные кнопки, широкие прорези на штанинах и раздвижные шнурки.

В коллекции есть одежда для тех, кто постоянно использует инвалидное кресло или ограничен в движении. Такие модели имеют верхние элементы с расширенными прорезями на спине и нижние – устойчивые к образованию складок. Также в моделях нет неудобных карманов и швов. Кроме того, коллекция включает одежду для людей с протезами, например, штаны с широкими прорезями и регулируемыми элементами, с которыми использовать ортезы для ног и гипсовые повязки более комфортно.

«Одеваться должно быть радостью – опытом, который дает вам возможность хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо в том, что вы носите, – подчеркнул Томми Хилфигер. – Наши адаптивные коллекции произвели революцию в повседневной одежде для людей с ограниченными возможностями, дав им независимость и уверенность в выражении своей индивидуальности через стиль».

Напомним, марка впервые представила адаптивную коллекцию детской одежды в 2016 году, а год спустя расширила ее до одежды для взрослых. Товары из линейки, заказанные онлайн, доставляются в доступной и удобной упаковке, которая обеспечивает легкость открытия и возврата.