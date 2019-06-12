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Артем Кузелев

Фестивальная коллекция Just Cavalli. Cruise, 2020

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  • 12 Июня 201922:25
Сюжеты: Roberto Cavalli, cruise 2020

Новая коллекция итальянского дома моды вдохновлена фестивальным сезоном.

Итальянский дом представил лукбук круизной коллекции, главной темой которой стали музыкальные фестивали, стартующие по всему миру с приходом весны. Отсюда и смелость дизайнеров марки в обращении со световыми эффектами и узорами. Сверкающие текстуры и яркие принты определяют настроение коллекции, в которой нашлось место и гламурным вечерним вариантам, и уличным лукам. Получилось очень энергично и жизнерадостно.

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