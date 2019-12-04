Коллекция Roberto Cavalli Pre-Fall, 2020

Вдохновленная рассерженными кельтскими женщинами, команда дизайнеров итальянского дома представила коллекцию фирменных женственных и чувственных, но сильных образов.

Дерзкие и смелые – именно так можно наилучшим образом охарактеризовать абсолютно все образы межсезонной коллекции Roberto Cavalli. Команда дизайнеров сделала особенный акцент на грубых украшениях и декоративных элементах, напоминающих части доспехов. В итоге получился отличный контраст между романтикой и мощью.