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Артем Кузелев

Коллекция Just Cavalli Pre-Fall, 2020

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  • 04 Декабря 201910:33
Сюжеты: Roberto Cavalli, Pre-Fall 2020

Команда дизайнеров итальянского бренда представила коллекцию межсезонья будущего года.

Внутренняя команда дизайнеров бренда черпала вдохновение из чувственной, свободной и непочтительной атмосферы клуба Studio 54. Эта коллекция адресована молодым женщинам, которые хотят привлечь внимание. Здесь для этого есть все: фирменные принты, имитирующие узоры шкур диких животных, разрезы, струящиеся свободные складки, асимметрия и энергичные принты. Получилась очень сексуальная и рок-н-ролльная коллекция.

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