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Артем Кузелев

Фиби Фило станет дизайнером Burberry?

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  • 13 Ноября 201713:14
Сюжеты: BURBERRY, Celine

В модной среде ходят устойчивые слухи о том, что место Кристофера Бейли займет бывший креативный директор Celine.

После того как стало известно об уходе из Burberry Кристофера Бейли, инсайдеры ситуации начали пророчить Фиби Фило новое назначение. По слухам, которые частично подтверждает издание Business of Fashion, новым креативным директором британского дома может стать бывший дизайнер Celine. Подчеркивается, что Фиби Фило в прошлом уже работала с Марко Гоббетти, который занял место главного исполнительного директора Burberry после ухода из Celine. Официального подтверждения слухи пока что не получили.

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