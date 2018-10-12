Фильм «Маккуин» выйдет в российский прокат

Российская премьера документального фильма об Александре Маккуине состоится в ноябре в Москве.

Прокатом документари займется кинокомпания «Пионер», которая представит его 1 ноября в московском кинотеатре «Пионер». В Санкт-Петербурге премьера состоится чуть раньше – 30 октября в «Ленинград Центре». Показы пройдут в рамках фестиваля «Пионеры моды».