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Alexander McQueen (232)
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Артем Кузелев

Фильм «Маккуин» выйдет в российский прокат

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  • 12 Октября 201808:40
Сюжеты: Alexander McQueen

Российская премьера документального фильма об Александре Маккуине состоится в ноябре в Москве.

Прокатом документари займется кинокомпания «Пионер», которая представит его 1 ноября в московском кинотеатре «Пионер». В Санкт-Петербурге премьера состоится чуть раньше – 30 октября в «Ленинград Центре». Показы пройдут в рамках фестиваля «Пионеры моды».

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