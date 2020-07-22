Фонд компании H&M поддержит работниц фабрик в Бангладеш

Некоммерческий фонд H&M Foundation объявил о старте долгосрочного проекта по поддержке работниц швейной промышленности в Южной Азии.

В рамках реализации программы фонд пожертвовал 1,3 млн долларов организациям WaterAid, CARE и Save the Children, занимающимся обеспечением экстренной помощью около 76 тысяч молодых женщин и их семей в Дакке. Кроме того, денежные средства будут направлены на проект осведомления более миллиона местных жителей о гигиенической профилактике коронавируса. Карола Тембе, руководительница проектов H&M Foundation, подчеркнула: «Мы будем оказывать непосредственную поддержку женщинам и их семьям, например, в виде денежной помощи на продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости, предоставим услуги по повышению осведомленности и тестированию Covid-19, гигиенические материалы и средства для мытья рук. Мы надеемся, что и другие благотворительные организации окажут поддержку».