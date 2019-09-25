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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (284)
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Артем Кузелев

Фотовыставка Саймона Проктера Lagerfeld, the Chanel Shows

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  • 25 Сентября 201914:36
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Chanel

Накануне парижской Недели моды в отеле-дворце Le Royal Monceau – Raffles Paris начнет работу эксклюзивная экспозиция.

Выставка Lagerfeld, the Chanel Shows, как следует из названия, посвящена Карлу Лагерфельду и его показам в доме Chanel. В экспозиции будут представлены ранее неопубликованные работы знаменитого британского фотографа Саймона Проктера, который более десяти лет снимал необыкновенные шоу Карла в известных домах моды. Манера съемки Проктера позволила ему запечатлеть неповторимую атмосферу дефиле и в полной мере продемонстрировать магию культовых показов Лагерфельда, которые изменили мир моды. По итогам выставки в издательстве Rizzoli выйдет одноименный фотоальбом.

Посетить проект можно до 15 ноября.

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