Фотовыставка Саймона Проктера Lagerfeld, the Chanel Shows

Накануне парижской Недели моды в отеле-дворце Le Royal Monceau – Raffles Paris начнет работу эксклюзивная экспозиция.

Выставка Lagerfeld, the Chanel Shows, как следует из названия, посвящена Карлу Лагерфельду и его показам в доме Chanel. В экспозиции будут представлены ранее неопубликованные работы знаменитого британского фотографа Саймона Проктера, который более десяти лет снимал необыкновенные шоу Карла в известных домах моды. Манера съемки Проктера позволила ему запечатлеть неповторимую атмосферу дефиле и в полной мере продемонстрировать магию культовых показов Лагерфельда, которые изменили мир моды. По итогам выставки в издательстве Rizzoli выйдет одноименный фотоальбом.

Посетить проект можно до 15 ноября.