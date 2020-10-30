Gant footwear создает обувь с заботой об окружающей среде

Загрязнение окружающей среды и океана пластиковыми отходами - одна из главных экологических проблем нашей планеты. Около 2 миллиардов тонн отходов ежегодно образуется в мире.

Многие компании поставили перед собой задачу позаботиться о сохранении окружающей среды и запустили производство одежды и обуви, используя переработанный пластик.

Американский бренд Gant активно участвует в проекте, посвященный борьбе с пластиком, загрязняющим моря и океаны.

В осенне-зимнем сезоне 2020-21 г. производители обуви Gant особое внимание уделяют проблеме загрязнения окружающей среды, вызванной промышленным производством и массовым потреблением. Именно поэтому в коллекции появляются модели, сделанные из вторично-переработанных материалов. Кроме того, производители обуви Gant выбирают для сотрудничества только те фабрики, которые соответствуют международным стандартам и требованиям ко всему циклу производственной деятельности, которые минимизируют затраты воды и электричества в процессе производства и не используют агрессивные химические вещества для дубления кожи, такие как хром.

Главной целью своего дальнейшего развития Gant считает следование принципам устойчивой моды, которая фокусируется на переработке отходов и повторном использовании материалов. Экологичный подход к дизайну, производству и потреблению, минимизирующий нанесение вреда окружающей среде и сокращающий затраты природных ресурсов – то направление, в рамках которого бренд будет активно развиваться и совершенствоваться в следующие десятилетия.

В сети Soho и в интернет-магазине sohoshop.ru будут представлены модели женских и мужских кроссовок, нижняя часть подошвы которых выполнена из вторично-переработанной резины, стелька на вспененной основе – из вторично-переработанного пенополиуретана.