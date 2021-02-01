Весенне-летние коллекции 2021 GANT

Вдохновившись контрастными геометрическими формами бруталистической архитектуры и яркой одеждой из архивных коллекций, символизирующей жизнь на Восточном побережье, Gant разработал коллекцию, которая

воссоздает легендарный образ в стиле preppy из 1980-х и 1990-х годов и переносит его на современные улицы.