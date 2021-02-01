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Алексей Бобровский

Весенне-летние коллекции 2021 GANT

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  • 01 Февраля 202111:01
Сюжеты: GANT, Весна-лето 2021

Вдохновившись контрастными геометрическими формами бруталистической архитектуры и яркой одеждой из архивных коллекций, символизирующей жизнь на Восточном побережье, Gant разработал коллекцию, которая
воссоздает легендарный образ в стиле preppy из 1980-х и 1990-х годов и переносит его на современные улицы.

Морские флаги занимают особое место в истории, и у каждого флага свое важное значение. Как бренд, основанный на Восточном побережье США, GANT уже давно включает морскую тематику в свои
коллекции, и в весенне-летней коллекции 2021 года появились флаги, несущиеопределенный посыл. GANT, формируя современный стиль preppy, стремится вдохновить на индивидуальность и уникальность.   От разноцветных мозаик метро до пестрящих полок супермаркета — первые две части коллекции SS21 прославляют яркую городскую жизнь и смелые модные эксперименты.
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