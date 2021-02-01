Весенне-летние коллекции 2021 GANT

Вдохновившись контрастными геометрическими формами бруталистической архитектуры и яркой одеждой из архивных коллекций, символизирующей жизнь на Восточном побережье, Gant разработал коллекцию, которая
воссоздает легендарный образ в стиле preppy из 1980-х и 1990-х годов и переносит его на современные улицы.
коллекции, и в весенне-летней коллекции 2021 года появились флаги, несущиеопределенный посыл. GANT, формируя современный стиль preppy, стремится вдохновить на индивидуальность и уникальность. От разноцветных мозаик метро до пестрящих полок супермаркета — первые две части коллекции SS21 прославляют яркую городскую жизнь и смелые модные эксперименты.
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