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Артем Кузелев

Гарет Пью создаст костюмы для New York City Ballet

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  • 11 Июля 201815:47
Сюжеты: Gareth Pugh

Британский дизайнер-авангардист станет автором сценических костюмов для ежегодного гала-шоу знаменитой балетной труппы.

Осенние гала-представления труппы New York City Ballet уже давно стали прекрасной нью-йоркской традицией. Чтобы поддержать интерес к шоу и подчеркнуть оригинальность стиля труппы, руководство коллектива постоянно привлекает к сотрудничеству именитых дизайнеров. В этом году над линейкой сценических костюмов поработают такие мастера, как британец Гарет Пью, а также итальянка Альберта Ферретти. Увидеть созданные ими для трех постановок наряды можно будет 27 сентября.

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