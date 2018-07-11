Гарет Пью создаст костюмы для New York City Ballet

Британский дизайнер-авангардист станет автором сценических костюмов для ежегодного гала-шоу знаменитой балетной труппы.

Осенние гала-представления труппы New York City Ballet уже давно стали прекрасной нью-йоркской традицией. Чтобы поддержать интерес к шоу и подчеркнуть оригинальность стиля труппы, руководство коллектива постоянно привлекает к сотрудничеству именитых дизайнеров. В этом году над линейкой сценических костюмов поработают такие мастера, как британец Гарет Пью, а также итальянка Альберта Ферретти. Увидеть созданные ими для трех постановок наряды можно будет 27 сентября.