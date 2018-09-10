Спецпроект Гарета Пью для Недели моды в Лондоне

Британский дизайнер проведет бал в память о знаменитом стилисте Джуди Блейме.

Расписание предстоящей лондонской Недели моды продолжает меняться. На днях оно пополнилось немного неожиданным мероприятием, которое организует Гарет Пью. Между показами дизайнер пригласит модную публику на бал, посвященный лондонскому стилисту Джуди Блейму, который ушел из жизни полгода назад. Событие состоится в отеле Old Selfridges.

В программе вечера показ нарядов, созданных Джуди Блеймом, и состязание в искусстве ходить по подиуму. Кроме того, Гарет обещает шоу в стиле vogue dance. Судить участников будут Ким Джонс и Манро Бергдорф.