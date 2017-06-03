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Артем Кузелев

Гаспар Ульель в новой кампании Monsieur de Chanel

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  • 03 Июня 201710:44
Сюжеты: Chanel, Рекламные кампании

Французский актер вновь назван лицом Chanel, однако на этот раз Гаспар представляет часовую линию дома.

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  • Monsieur de Chanel, 2017

За последние годы поклонники Гаспара Ульеля привыкли, что актер является лицом мужского аромата Blue de Chanel. В этом сезоне парижский дом моды продлили контракт с соотечественником, пригласив его стать лицом часовой коллекции Monsieur de Chanel. Недавно коллаборация представила кадры новой рекламной кампании, автором которой стал фотограф Мэтью Брукс.

Что касается кинокарьеры Гаспара, то в самое ближайшее время мы сможем увидеть его на большом экране в драме Бенуа Жако «Ева» и картине Франсуа-Жака Оссанга «Девять пальцев».

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