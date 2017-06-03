Гаспар Ульель в новой кампании Monsieur de Chanel

Французский актер вновь назван лицом Chanel, однако на этот раз Гаспар представляет часовую линию дома.
За последние годы поклонники Гаспара Ульеля привыкли, что актер является лицом мужского аромата Blue de Chanel. В этом сезоне парижский дом моды продлили контракт с соотечественником, пригласив его стать лицом часовой коллекции Monsieur de Chanel. Недавно коллаборация представила кадры новой рекламной кампании, автором которой стал фотограф Мэтью Брукс.
Что касается кинокарьеры Гаспара, то в самое ближайшее время мы сможем увидеть его на большом экране в драме Бенуа Жако «Ева» и картине Франсуа-Жака Оссанга «Девять пальцев».
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