Гаспар Ульель в новой кампании Monsieur de Chanel

Французский актер вновь назван лицом Chanel, однако на этот раз Гаспар представляет часовую линию дома.

1 / 8 Monsieur de Chanel, 2017















За последние годы поклонники Гаспара Ульеля привыкли, что актер является лицом мужского аромата Blue de Chanel. В этом сезоне парижский дом моды продлили контракт с соотечественником, пригласив его стать лицом часовой коллекции Monsieur de Chanel. Недавно коллаборация представила кадры новой рекламной кампании, автором которой стал фотограф Мэтью Брукс.

Что касается кинокарьеры Гаспара, то в самое ближайшее время мы сможем увидеть его на большом экране в драме Бенуа Жако «Ева» и картине Франсуа-Жака Оссанга «Девять пальцев».