Гастрономическая коллаборация Dolce&Gabbana

Ввязавшись в череду скандалов, руководители итальянской марки серьезно потеряли в лояльности клиентов и СМИ. Теперь бренд ведет работу по возвращению былой славы.

Недавно итальянский дом моды Dolce & Gabbana анонсировал выход капсульной коллекции… макаронных изделий. Промоход должен был поддержать продажи весенне-летней коллекции марки, на одежде из которой можно заметить изображения пасты. Продукт выпущен совместно с семейной компанией Pastificio Di Martino, а Габбана и Дольче занимались дизайном упаковки. Подарочные наборы пасты приурочены к Рождеству и имеют стоимость 110 долларов.