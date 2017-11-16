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Артем Кузелев

Гастрономическая коллаборация Dolce&Gabbana

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  • 16 Ноября 201712:23
Сюжеты: Dolce&Gabbana

Ввязавшись в череду скандалов, руководители итальянской марки серьезно потеряли в лояльности клиентов и СМИ. Теперь бренд ведет работу по возвращению былой славы.

Недавно итальянский дом моды Dolce & Gabbana анонсировал выход капсульной коллекции… макаронных изделий. Промоход должен был поддержать продажи весенне-летней коллекции марки, на одежде из которой можно заметить изображения пасты. Продукт выпущен совместно с семейной компанией Pastificio Di Martino, а Габбана и Дольче занимались дизайном упаковки. Подарочные наборы пасты приурочены к Рождеству и имеют стоимость 110 долларов.

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