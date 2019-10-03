Гид покупателя люксовых сумок на вторичке: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Конечно, купить новый качественный оригинал сумки Chanel, Hermes или Louis Vuitton может позволить себе не каждая женщина. Да и не всегда это нужно. Вторичный рынок предлагает куда более широкий ассортимент известных брендовых вещей.

Приобрести известный клатч, выпущенный года два назад? Где еще, как не в элитной комиссионке? На вторичном рынке экономия по сравнению с ценой бутика может достигать 50-90%. При этом вы получаете вещь в отличном состоянии, иногда в том же статусе, что она была изначально. Красивая незаношенная сумка может быть вообще без следов носки. В этом главное преимущество вторичного товара перед новым. Тем более что иногда, купив такой эксклюзив, можно только выиграть! Через годы сумка может оказаться востребованной у модниц, а значит, наоборот, вырастет в цене.

Но появляется главный вопрос: где же приобрести качественную сумку и не попасть в руки мошенников?

Купить желаемую вещь можно через профессиональные ресурсы – маркетплейсы, комиссионки. Или у частного лица – например, через объявления на сайтах Авито, Инстаграм, Фейсбук и др.

Интернет-платформы и объявления привлекают широким выбором люксовых аксессуаров и сумок, убеждают в качестве и достоверности представленных лотов. Но здесь могут поджидать свои опасности. Во-первых, подделки все сложнее отличить от оригинала даже профессионалу отрасли: фейки изготавливаются на высоком уровне. При этом в России на текущем уровне развития сложно говорить об экспертах в этой области – тех, кто разбирался бы в брендах досконально, а именно во всех когда-либо выпущенных моделях.

Выбрать магазин или интернет-площадку для покупки заветной сумки – ответственный момент. Тут поможет мониторинг рейтингов, отзывов и количества лайков. Еще попробуйте узнать мнение в личной переписке у участниц соответствующей группы/паблика в соцсетях.

При покупке на профресурсе обратите внимание, чтобы предоставлялось гарантированное сопровождение. Если вещь после проверки окажется неоригинальной, то можно будет говорить о возврате денег. Поэтому, приобретая сумку на профессиональных ресурсах, рискуете меньше.

Хорошо выбрать платформу, где товар перед продажей проходит обязательную проверку на подлинность. Например, такую услугу оказывает Bag Collector.

В Bag Сollector проверяют каждую вещь на оригинальность. При желании выдается международный сертификат или сумка сканируется специальным прибором Entrupy, что дает финансовую гарантию возврата ваших средств, если вдруг с товаром что-то не так. Такого не предоставляет ни один сервис по аутентификации.

Также в Bag Сollector предоставляют услугу обратного выкупа, т.е. если приобретена вещь, то в течение полугода можно ее продать обратно. Условия обсуждаются дополнительно – оцениваются состояние и другие параметры. Предоставляется дисконт от 25%.

Если же вы решили приобрести сумку у частного лица, то запрашивайте у продавца фото товара с разных ракурсов. А потом проверьте товар – например, в группе аутентификации (группа Authentic в Фейсбуке) или на другом надежном ресурсе.

Обязательно изучите отзывы, репутацию, рейтинг продавца и попробуйте узнать личное мнение покупателей. Но проверенного продавца сумок «с рук» лучше всего находить через знакомых и по рекомендациям.

Также советуем производить оплату по факту, при получении товара. Не стоит надеяться, что наложенный платеж окажется надежным методом оказания услуги. Не переводите на банковские карты деньги продавцу заранее. Распространены обманные схемы, когда мошенник публикует фото сумки с грандиозной скидкой, а при переписке сообщает, что сумка – последняя, и лучше внести предоплату, чтоб забронировать желанную вещь.

Нередки случаи, когда девушки тратили по две зарплаты на фальшивые Birkin, Chanel и т.д., покупая их у недобросовестных частников. Получив фейк, деньги вернуть они не смогли.

Не приобретайте сумку без подтверждения ее оригинальности. В основном такая услуга платная – от 600 до 2000 рублей, но она оправдывает себя. Ведь это лучше, чем тратить деньги на подделку и подвергаться риску.

При получении вещи у частного лица советуем не стесняться заснять на видео распаковку товара. Досконально проверьте все детали: материал, чек и уникальные знаки. При этом лучше заранее лично изучить особенности покупаемой сумки – например, швы, серийный номер, заклепки и замки. Если заметите, что при оформлении заказа товар выглядел иначе, предъявите отснятый материал как доказательство.

Безусловно, оригинальную брендовую вещь с гарантией качества можно приобрести и «с рук», но, чтобы уменьшить риски, рекомендуем обращаться к профессиональным ресурсам и сообществам, где должна предоставляться услуга проверки сумки на подлинность, возможен возврат товара или денег в случае претензий покупателя.

При соблюдении таких несложных правил заветная сумка после покупки принесет только радость.