Гости показа: Коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2018

На воскресном шоу парижского дома моды в Киото можно было встретить знаменитостей со всего света: от Америки до Азии.
- Гости показа Louis Vuitton. Cruise, 2018 :: Дельфина Арно и Хидэтоси Наката
- Джанис Мэн
- Дженнифер Коннелли
- Евгений Плющенко и Яна Рудковская
- Изабель Юппер и Дженнифер Коннелли
- Изабель Юппер
- Кансай Ямамото и Дженнифер Коннелли
- Кансай Ямамото
- Лора Харриер и Софи Тернер
- Лора Харриер, Дженнифер Коннели, Фань Бинбин, Софи Тернер, Мишель Уильямс, Изабель Юппер и Райли Кио
- Лора Харриер, Софи Тернер, Николя Гескьер и Райли Кио
- Майкл Берк в компании гейши
- Марина Фуа
- Мираи и Кансай Ямамото в компании гейш
- Мишель Уильямс и Изабель Юппер
- Мишель Уильямс, Николя Гескьер и Дженнифер Коннелли
- Мишель Уильямс
- Николя Гескьер и Фань Бинбин
- Патрик Демаршелье и Изабель Юппер в компании гейш
- Пэ Ду На
- Райли Кио
- Сиори Куцуна
- Софи Тернер
- Фань Бинбин
- Хидэтоси Наката и Мишель Уильямс
- Хидэтоси Наката
- Яя
Первыми увидеть японскую коллекцию на шоу в Музее Михо смогли звезды кино и шоу-бизнеса. Главные места в первом ряду на дефиле достались постоянным музам Николя Гескьера: Мишель Уильямс и Дженнифер Коннелли. Среди приглашенных звезд также можно было заметить актрису и икону стиля Изабель Юппер, архитектора Майкла Берка и культового японского дизайнера Кансая Ямамото. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка в компании настоящих гейш.
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