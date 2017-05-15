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Артем Кузелев

Гости показа: Коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2018

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  • 15 Мая 201721:32
Сюжеты: Louis Vuitton, cruise 2018

На воскресном шоу парижского дома моды в Киото можно было встретить знаменитостей со всего света: от Америки до Азии.

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  • Гости показа Louis Vuitton. Cruise, 2018 :: Дельфина Арно и Хидэтоси Наката

Первыми увидеть японскую коллекцию на шоу в Музее Михо смогли звезды кино и шоу-бизнеса. Главные места в первом ряду на дефиле достались постоянным музам Николя Гескьера: Мишель Уильямс и Дженнифер Коннелли. Среди приглашенных звезд также можно было заметить актрису и икону стиля Изабель Юппер, архитектора Майкла Берка и культового японского дизайнера Кансая Ямамото. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка в компании настоящих гейш.

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