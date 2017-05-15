Гости показа: Коллекция Louis Vuitton. Cruise, 2018

На воскресном шоу парижского дома моды в Киото можно было встретить знаменитостей со всего света: от Америки до Азии.

1 / 27 Гости показа Louis Vuitton. Cruise, 2018 :: Дельфина Арно и Хидэтоси Наката

Джанис Мэн

Дженнифер Коннелли

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Изабель Юппер и Дженнифер Коннелли

Изабель Юппер

Кансай Ямамото и Дженнифер Коннелли

Кансай Ямамото

Лора Харриер и Софи Тернер

Лора Харриер, Дженнифер Коннели, Фань Бинбин, Софи Тернер, Мишель Уильямс, Изабель Юппер и Райли Кио

Лора Харриер, Софи Тернер, Николя Гескьер и Райли Кио

Майкл Берк в компании гейши

Марина Фуа

Мираи и Кансай Ямамото в компании гейш

Мишель Уильямс и Изабель Юппер

Мишель Уильямс, Николя Гескьер и Дженнифер Коннелли

Мишель Уильямс

Николя Гескьер и Фань Бинбин

Патрик Демаршелье и Изабель Юппер в компании гейш

Пэ Ду На

Райли Кио

Сиори Куцуна

Софи Тернер

Фань Бинбин

Хидэтоси Наката и Мишель Уильямс

Хидэтоси Наката

Яя

Первыми увидеть японскую коллекцию на шоу в Музее Михо смогли звезды кино и шоу-бизнеса. Главные места в первом ряду на дефиле достались постоянным музам Николя Гескьера: Мишель Уильямс и Дженнифер Коннелли. Среди приглашенных звезд также можно было заметить актрису и икону стиля Изабель Юппер, архитектора Майкла Берка и культового японского дизайнера Кансая Ямамото. После показа гостей ждала коктейльная вечеринка в компании настоящих гейш.