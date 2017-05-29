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Каннский кинофестиваль (85)
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Артем Кузелев

Гости вечера amfAR на Каннском кинофестивале

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  • 29 Мая 201719:32
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

Ежегодный благотворительный бал amfAR традиционно стал одним из главных событий Кинофестиваля в Каннах.

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  • Гости вечера amfAR 2017 :: ASAP Rocky

Гала-ужин amfAR считается одним из главных светских событий Каннского кинофестиваля. Сюда попадают самые почетные гости, а также те, кто готов заплатить довольно высокую цену за билет. Баснословные цены объясняются тем, что выручка от продаж билетов отправляется в благотворительный фонд, инвестирующий в поиски вакцины от СПИДа.

Традиционно amfAR собирает самых звездных гостей, и мероприятие, которое прошло вечером четверга, не стало исключением. Среди блистательной публики можно было встретить Джессику Честейн, Хейли Болдуин, Беллу Хадид, Дэвида Бекхэма, Николь Кидман и других звезд кино, моды, спорта и шоу-бизнеса. Естественно, что для выхода знаменитости выбрали самые впечатляющие наряды.

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