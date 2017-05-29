Гости вечера amfAR на Каннском кинофестивале

Ежегодный благотворительный бал amfAR традиционно стал одним из главных событий Кинофестиваля в Каннах.
- Гости вечера amfAR 2017 :: ASAP Rocky
- Алессандра Амбросио
- Анджела Линдвалл
- Андреа Пежич
- Анна Кливленд
- Аня Рубик
- Барбара Палвин
- Белла Хадид и братья Кейтены
- Белла Хадид
- Бьянка Балти
- Ванесса Муди и Дафна Груневельд
- Винни Харлоу
- Дастин Хоффман, Джессика Честейн и Уилл Смит
- Даутцен Крус
- Дафна Груневельд
- Дэвид Бекхэм
- Джереми Скотт и Трэйси Эллис Росс
- Джереми Скотт
- Джессика Харт
- Джессика Честейн
- Джоан Смоллс
- Джорджия Фоулер
- Диана Крюгер
- Ева Лонгория
- Изабели Фонтана
- Изабель Гулар
- Ирина Шейк, Джон Кортахарена и Белла Хадид
- Ирина Шейк
- Карин Ройтфельд
- Каролина Куркова
- Кейт Аптон
- Кейт Мосс
- Коко Роша и Жан-Поль Готье
- Коко Роша
- Лара Стоун и Барбара Палвин
- Лара Стоун, Даутцен Крус и Ирина Шейк
- Лара Стоун
- Линдси Лохан
- Льюис Хэмилтон
- Марлон Тейшейра с моделью
- Марина Линчук и Джулия Рестуан Ройтфельд
- Марьян Джонкман с братьями Кейтенами
- Мелисса Джордж
- Наташа Поли
- Ники Минаж
- Николь Кидман и Джессика Честейн
- Николь Кидман
- Оливье Рустен и Ева Лонгория в окружении моделей
- Петра Немцова
- Пэрис Хилтон
- Рита Ора
- Саша Лусс
- София Ричи и Винни Харлоу
- София Ричи
- Уилл Смит и Джессика Честейн
- Уилл Смит
- Ума Турман
- Ханна Фергюссон
- Хейли Болдуин, ASAP Rocky и Джоан Смоллс
- Хейли Болдуин
- Хейли Клаусон
- Эдриен Броуди
- Эльза Хоск
- Эмелин Валад
Гала-ужин amfAR считается одним из главных светских событий Каннского кинофестиваля. Сюда попадают самые почетные гости, а также те, кто готов заплатить довольно высокую цену за билет. Баснословные цены объясняются тем, что выручка от продаж билетов отправляется в благотворительный фонд, инвестирующий в поиски вакцины от СПИДа.
Традиционно amfAR собирает самых звездных гостей, и мероприятие, которое прошло вечером четверга, не стало исключением. Среди блистательной публики можно было встретить Джессику Честейн, Хейли Болдуин, Беллу Хадид, Дэвида Бекхэма, Николь Кидман и других звезд кино, моды, спорта и шоу-бизнеса. Естественно, что для выхода знаменитости выбрали самые впечатляющие наряды.
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