Гости вечера amfAR на Каннском кинофестивале

Ежегодный благотворительный бал amfAR традиционно стал одним из главных событий Кинофестиваля в Каннах.

1 / 64 Гости вечера amfAR 2017 :: ASAP Rocky

Алессандра Амбросио

Анджела Линдвалл

Андреа Пежич

Анна Кливленд

Аня Рубик

Барбара Палвин

Белла Хадид и братья Кейтены

Белла Хадид

Бьянка Балти

Ванесса Муди и Дафна Груневельд

Винни Харлоу

Дастин Хоффман, Джессика Честейн и Уилл Смит

Даутцен Крус

Дафна Груневельд

Дэвид Бекхэм

Джереми Скотт и Трэйси Эллис Росс

Джереми Скотт

Джессика Харт

Джессика Честейн

Джоан Смоллс

Джорджия Фоулер

Диана Крюгер

Ева Лонгория

Изабели Фонтана

Изабель Гулар

Ирина Шейк, Джон Кортахарена и Белла Хадид

Ирина Шейк

Карин Ройтфельд

Каролина Куркова

Кейт Аптон

Кейт Мосс

Коко Роша и Жан-Поль Готье

Коко Роша

Лара Стоун и Барбара Палвин

Лара Стоун, Даутцен Крус и Ирина Шейк

Лара Стоун

Линдси Лохан

Льюис Хэмилтон

Марлон Тейшейра с моделью

Марина Линчук и Джулия Рестуан Ройтфельд

Марьян Джонкман с братьями Кейтенами

Мелисса Джордж

Наташа Поли

Ники Минаж

Николь Кидман и Джессика Честейн

Николь Кидман

Оливье Рустен и Ева Лонгория в окружении моделей

Петра Немцова

Пэрис Хилтон

Рита Ора

Саша Лусс

София Ричи и Винни Харлоу

София Ричи

Уилл Смит и Джессика Честейн

Уилл Смит

Ума Турман

Ханна Фергюссон

Хейли Болдуин, ASAP Rocky и Джоан Смоллс

Хейли Болдуин

Хейли Клаусон

Эдриен Броуди

Эльза Хоск

Эмелин Валад

Гала-ужин amfAR считается одним из главных светских событий Каннского кинофестиваля. Сюда попадают самые почетные гости, а также те, кто готов заплатить довольно высокую цену за билет. Баснословные цены объясняются тем, что выручка от продаж билетов отправляется в благотворительный фонд, инвестирующий в поиски вакцины от СПИДа.

Традиционно amfAR собирает самых звездных гостей, и мероприятие, которое прошло вечером четверга, не стало исключением. Среди блистательной публики можно было встретить Джессику Честейн, Хейли Болдуин, Беллу Хадид, Дэвида Бекхэма, Николь Кидман и других звезд кино, моды, спорта и шоу-бизнеса. Естественно, что для выхода знаменитости выбрали самые впечатляющие наряды.