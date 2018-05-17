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Артем Кузелев

Грейс Коддингтон станет телеведущей

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  • 17 Мая 201813:46
Сюжеты: Vogue

Бывший креативный директор американского Vogue запускает собственное ток-шоу о модной индустрии.

Грейс Коддингтон анонсировала страт своего ток-шоу Face to Grace. В рамках проекта бывший креативный директор американского Vogue будет встречаться со звездами модной индустрии, чтобы поговорить о самом важном. Шоу появится в эфире стримингового сервиса Made to Measure (M2M) и будет доступно для Apple TV. В первом сезоне Face to Grace будет всего шесть эпизодов, героями которых станут Артур Элгорт, Николя Гескьер и другие знаменитости мира моды. Премьера намечена на сентябрь.

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