Грейс Коддингтон станет телеведущей

Бывший креативный директор американского Vogue запускает собственное ток-шоу о модной индустрии.

Грейс Коддингтон анонсировала страт своего ток-шоу Face to Grace. В рамках проекта бывший креативный директор американского Vogue будет встречаться со звездами модной индустрии, чтобы поговорить о самом важном. Шоу появится в эфире стримингового сервиса Made to Measure (M2M) и будет доступно для Apple TV. В первом сезоне Face to Grace будет всего шесть эпизодов, героями которых станут Артур Элгорт, Николя Гескьер и другие знаменитости мира моды. Премьера намечена на сентябрь.