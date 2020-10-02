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Артем Кузелев

Группа H&M расширяет онлайн-присутствие на российском рынке

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  • 02 Октября 202020:34
Сюжеты: H&M

В ближайшее время в России начнут работу интернет-магазины марок Arket, & Other Stories, Weekday и Monki.

Новость о том, что этой осенью шведский ретейлер запустит на территории России онлайн-магазин бренда COS, получила обновление. В ближайшем будущем шведская группа H&M планирует представить российским покупателям интернет-магазины еще четырех марок из своего портфеля. Речь идет о брендах Arket, & Other Stories, Weekday и Monki. «Россия – очень важный, интересный и перспективный рынок. Мы знаем, что у COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket много преданных поклонников в России, и рады, что совсем скоро они смогут совершать покупки в онлайн-магазинах своих любимых брендов», – рассказала Анна Атемарк, руководитель направления Portfolio Brands в H&M Group.

 
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