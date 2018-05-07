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Артем Кузелев

Грузинские дизайнеры на ярмарке Pitti Uomo

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  • 07 Мая 201823:06
Сюжеты: Pitti Uomo

Грузия стала приглашенной страной флорентийской выставки и представит здесь коллекции шести брендов.

В этом сезоне Грузия стала приглашенной страной выставки Pitti Uomo. В середине июня во Флоренции свои коллекции смогут показать такие бренды, как Aznauri, Situationist, Anuka Keburia, Gola Damian, Tatuna Nikolaishvili и Vaska. Для их презентаций в рамках программы Fondazione Pitti Immagine Discovery будет выделено специальное пространство.

Организаторы флорентийской ярмарки напоминают, что ранее приглашенными странами Pitti Uomo становились Турция, Дания, Южная Корея, Украина, Австралия и Финляндия. Представители мероприятия говорят, что это отличная возможность для стран-гостей рассказать о своих молодых дизайнерах.

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