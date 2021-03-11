Организаторы объявили даты летних шоу ярмарки Pitti Uomo

Летом 2021 года возобновятся физические показы итальянской выставки мужской моды Pitti Uomo. Организаторы мероприятия в Pitti Immagine объявили, что мероприятия в офлайн-формате пройдут с 15 по 17 июня в обычном месте, Фортецца да Бассо во Флоренции.

Заявление было сделано во вторник, 9 марта 2021 года, после того, как ярмарка несколько раз отменялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Организаторы заявили, что мероприятие было сокращено с четырех до трех дней, «чтобы удовлетворить запросы о максимальной концентрации и экономии средств с точки зрения затрат, которые мы получили от экспонентов».

Генеральный директор Pitti Immagine Рафаэлло Наполеоне сказал, что уже открыта регистрация участников следующего летнего сезона, «чтобы дать компаниям четкие ориентиры для планирования своей деятельности, полностью осознавая, что с настоящего момента и до лета мы все должны будем внимательно следить за развитием эпидемиологической обстановки».

Кроме того, было объявлено, что показы детских коллекций Pitti Immagine Bimbo пройдет с 23 по 25 июня 2021 года, также в Фортецца да Бассо, а текстильная ярмарка Pitti Immagine Filati – с 30 июня по 2 июля 2021 года в Стационе Леопольда.

«Организационный план и план обеспечения безопасности в Фортецца да Бассо, а также других площадках подготовлен, и мы координируем свои действия со всеми институциональными субъектами, участвующими в общей деятельности выставки», – подчеркнул генеральный директор Pitti Immagine Агостино Полетто.