Губернский стиль 2017. Номинация "Бизнес идея"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Бизнес идея"

1. г. ТУЛА, Камерилова Юлия, бренд JULVERN, "Откровения пшеницы"

2. г. Орёл, Жилина Рита, "«Она» весна! «ОНА» любовь моя!"

3. г. Пятигорск, Гладкова Галина, Джавадова Галина, "Лазурит"

4. г. Саров, Нижний Новгород, Бабинова Елена, "Семнадцатый, семнадцатый"

5. г. Тула, Ширяева Екатерина, Женская одежда бренда TWO Fase, "Всплекс"

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6. г. Курск, Чернявская Алена, "Birds (Птицы)"

7. г. Елец, Балашова Ирина, "FLOWER POWER"

8. г. Воронеж , школа шитья и дизайна «Платиновый наперсток», "Укрощение строптивой"

9. г. Иваново, Бобро Анастасия, "Ближнему на пользу"

10. г. Владикавказ, Гобеева Алана, "Найди свой путь"