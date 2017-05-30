Губернский стиль 2017. Номинация "Перфоманс"

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов. Организаторами грандиозного модного форума стали Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавил патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня стал ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Основной конкурсный показ прошел в субботу 27 мая. Были представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Номинация "Перфоманс"

1. г. Тула, Театр моды "Стиль", "Грезы Эрте"

2. г. Брянск, Народный театр моды «Modus Ars Models», "Яблочный Спас"

3. г. Саратов, Тимохина Оксана, Международный театр моды "Хрустальная корона", "Модный тотем"

4. Тульская область, п. Дубна, Детский театр моды "Виктория", "Между небом и землей"

5. г. Курск, Жилина Валерия театр моды "Каприз", "Пряники"

6. г. Тульская область, Дизайн-студия "Креатив", "Весенний вернисаж"

7. г. Суворов, Тульская область, Театр моды «Подиум», "Весна красна"

8. г. Коряжма, Архангельская область, Школа дизайна одежды "Моделина", "Принцеса на горошине"

9. г. Иваново, Студия моды Каламбина, "Сужена-ряжена"

10. г. Москва, Образцовый детский коллектив – театр моды "ВАСИЛИСА", "ФиЛЛёна"

11. г. Воронеж, Центр дополнительного образования "Реальная школа", "Театр исторического костюма"