Губернский стиль 2018. Номинация "Этностиль"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Этностиль"

Стольникова Екатерина, Тула, "Внучка Филимона"

Гаврилова Екатерина, Шахты, "Серенькое утро, красный денек"

Пермяков Антон, Санкт-Петербург, "Жар-птица"

Наташа Бойра (Natasha Boyra), Москва, "Русское поле"

Петрюк Ирина, Ромашкина Дарья, Волгоград, "Город – дОрог"

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Наги Анастасия, Меркулова Елена, Папина Виктория, Липецк, "Русская красавица"

Голикова Ольга, Елец, "На Вечёрку"

Чибрикова Ольга, Волгоградская область, город Фролово, "Сударыня-Барыня"

Шестова Марина, Богородицк, Тульская область, "Сказание о поле Куликовом"

Акопян Жанна, Воронеж, "Реинкарнация"

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Мочалина Ирина, Боруздина Юлия, Кондаурова Дарья, Воронеж, "Варвара-краса"

Светлана Мельникова, Москва, "MaRussia"

Внукова Виктория, Воронеж, "Когда зацветает мята"

Парфенова Анастасия, Киров, "В тумане тает вечер…"

Епихина Екатерина, Орел, "Круги на воде"