Губернский стиль 2018. Номинация "Street style"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.
По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.
Номинация "Street style"
Ильиных Владислав, Щевелева Валерия, Москва, Италия, "INSANE"
Маслова Алёна, Курск, "Такома"
Култышева Наталья, Киров, "Я тебя вижу…"
Трусова Виктория, Курск, "Онтогенез формы"
Ткачева Евгения, Воронеж, "MINIMAL"
Лопатина Алена, Буганова Марина, Воронеж, "С неба льется лунный свет"
Ирицян Кристина, Золотухина Анастасия, Елец, "Со-Единение"
Лысова Елена, Екатеринбург, "Осколки неба"
Коллкция Майры Микельсоне Рижская весна представлена во внеконкурсном показе в рамках фестиваля Губернский стиль, предваряла выход коллкций в этностиле.
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