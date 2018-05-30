Вход
ADV
Интересно
Губернский стиль (106)
Все сюжеты

Губернский стиль 2018. Номинация "Street style"

  • 168
  • 0
  • 30 Мая 201811:24
Сюжеты: Губернский стиль

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Street style"

Ильиных Владислав, Щевелева Валерия, Москва, Италия, "INSANE"
Маслова Алёна, Курск, "Такома"
Култышева Наталья, Киров, "Я тебя вижу…"
Трусова Виктория, Курск, "Онтогенез формы"

1 / 52
  • 1-4


Ткачева Евгения, Воронеж, "MINIMAL"
Лопатина Алена, Буганова Марина, Воронеж, "С неба льется лунный свет"
Ирицян Кристина, Золотухина Анастасия, Елец, "Со-Единение"
Лысова Елена, Екатеринбург, "Осколки неба"

1 / 57
  • 5-8

Коллкция Майры Микельсоне Рижская весна представлена во внеконкурсном показе в рамках фестиваля Губернский стиль, предваряла выход коллкций в этностиле.

1 / 35
  • Майра Микельсоне

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru