Губернский стиль 2018. Номинация "Street style"

Шестнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» прошел с 25 по 27 мая 2018 г. в Воронеже. Основной площадкой проведения стал Центр Галереи Чижова. Тема шестнадцатого «Губернского стиля» - «Мода для народа»: посвящение 80-летию Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки.

По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавил Вячеслав Зайцев. Это был его десятый визит в Воронеж.

Номинация "Street style"

Ильиных Владислав, Щевелева Валерия, Москва, Италия, "INSANE"

Маслова Алёна, Курск, "Такома"

Култышева Наталья, Киров, "Я тебя вижу…"

Трусова Виктория, Курск, "Онтогенез формы"

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Ткачева Евгения, Воронеж, "MINIMAL"

Лопатина Алена, Буганова Марина, Воронеж, "С неба льется лунный свет"

Ирицян Кристина, Золотухина Анастасия, Елец, "Со-Единение"

Лысова Елена, Екатеринбург, "Осколки неба"

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Коллкция Майры Микельсоне Рижская весна представлена во внеконкурсном показе в рамках фестиваля Губернский стиль, предваряла выход коллкций в этностиле.