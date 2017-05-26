«Губернский стиль»: мода без границ

В пятницу 26 мая в Туле начинает свою работу крупнейший российский форум в сфере art-образования и культуры – международный фестиваль дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль».

Для участия в финальном конкурсном дефиле отобрано 110 коллекций дизайнеров из Белоруссии, Италии, Казахстана, Китая, Луганской республики, Украины и 32 регионов России. Практически из каждого региона прибывают многочисленные делегации. А из города Воронежа – родины «Губернский стиль» - в Тулу приезжает не только десант организаторов и дизайнеров, но и 200 человек туристов-зрителей. Всего, в связи с фестивалем, ожидается прибытие в Тулу свыше девятисот гостей.

Проведение фестиваля «Губернский стиль» в Туле – свидетельство социальной и экономической стабильности в регионе, высокого уровня образовательных и культурных институций, развитого туристского сервиса.

Фестиваль, который проходит при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Национальной академии индустрии моды, в партнерстве с Благотворительным фондом Татьяны Михалковой «Русский силуэт», является социальным и карьерным лифтом для творческой молодежи. Его победители делегируются к участию в «Русском силуэте» и других престижных fashion-проектах, выдвигаются на Национальную премию индустрии моды «Золотое веретено», приглашаются на стажировки в Московский дом моды «Slava Zaitsev».

Экспертный совет фестиваля возглавляет легендарный русский модельер-дизайнер, патриарх русской моды – Вячеслав Зайцев.

Всю самую актуальную информацию о работе фестиваля можно будет получить на сайте генерального информационного партнера - портале о моде Intermoda.ru

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