«Губернский стиль» собирает друзей в Туле

Пятнадцатый сезон международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» состоится с 26 по 28 мая 2017 г. в городе-герое Туле. Место проведения было определено в результате конкурса, в котором участвовали 9 регионов.

Организаторами грандиозного модного форума станут Воронежский Дом дизайнера, Правительство Тульской области и Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса, при поддержке Национальной академии индустрии моды и Российского союза предпринимателей легкой промышленности. Жюри конкурсного показа уже в десятый раз возглавит патриарх российской моды Вячеслав Зайцев.

Фестивальной площадкой на три дня станет ТРЦ «Макси» - самый большой центр развлечений и покупок в Туле. Для участников дефиле в зоне атриума будет сооружен подиум и подготовлены гримерные.

Основной конкурсный показ состоится в субботу 27 мая. Будут представлены коллекции в номинациях: «Street style» – одежда в стиле городской кэжуал (casual), «Бизнес-идея» – индивидуальные бренды, «Du luxe» – вечерняя, свадебная и нарядная одежда, «Креатив» – нестандартные решения и оригинальное исполнение, «Этностиль» – национальные черты в современной одежде, «Дебют» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста, «Радость детства» – одежда для детей и школьная форма, «Перформанс» – представление Театров моды.

Все дни фестиваля будут насыщены не только деловой, образовательной и конкурсной программами, но и путешествиями в Ясную Поляну и усадьбу Поленово, экскурсиями в культовые музеи оружия, пряников и самоваров, фотосессиями в тульском Кремле. Тула, являющаяся подлинным центром туризма России, имеет все основания стать и одним из центров отечественной моды.

Фестиваль «Губернский стиль» - творческое пространство для сохранения, интерпретации и включения в современную моду традиций русского национального костюма. За 15 сезонов его участниками стали дизайнеры из большинства регионов России и многих зарубежных стран.

«Губернский стиль» является официальной отборочной площадкой по выдвижению претендентов на соискание Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».

Победители делегируются на финал конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов. Победитель конкурса эскизов получает в награду персональную выставку в своем городе за счет исполнительной дирекции фестиваля.

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