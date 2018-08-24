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Артем Кузелев

Gucci, Hermes и Chanel – лидеры ресейл-рынка

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  • 24 Августа 201811:55
Сюжеты: Chanel, Hermes, Gucci

Три европейских дома моды стали лидерами перепродаж в первой половине 2018 года.

Портал The RealReal, который специализируется перепродаже люксовых вещей, назвал лидеров ресейла первой половины текущего года. У женщин популярностью пользуется продукция марок Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Gucci и Christian Louboutin. При этом отмечается, что вещи Dior, Gucci, Fendi и Louis Vuitton, отмеченные логотипами марок, значительно выросли в цене. Мужчины стали чаще выбирать бренды Gucci, Rolex и Louis Vuitton.

Что касается аутсайдеров, то из списка лидеров первой половины года выбыл Демна Гвасалия с маркой Vetments. Одежда и аксессуары бренда стали продаваться на 22% меньше. Также значительно (на 34%!) снизились продажи Tory Burch.

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