Gucci, Hermes и Chanel – лидеры ресейл-рынка

Три европейских дома моды стали лидерами перепродаж в первой половине 2018 года.

Портал The RealReal, который специализируется перепродаже люксовых вещей, назвал лидеров ресейла первой половины текущего года. У женщин популярностью пользуется продукция марок Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Gucci и Christian Louboutin. При этом отмечается, что вещи Dior, Gucci, Fendi и Louis Vuitton, отмеченные логотипами марок, значительно выросли в цене. Мужчины стали чаще выбирать бренды Gucci, Rolex и Louis Vuitton.

Что касается аутсайдеров, то из списка лидеров первой половины года выбыл Демна Гвасалия с маркой Vetments. Одежда и аксессуары бренда стали продаваться на 22% меньше. Также значительно (на 34%!) снизились продажи Tory Burch.