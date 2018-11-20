GUESS & J.BALVIN: новая коллаборация весны-лета 2019

Всемирно известный музыкант родом из Колумбии J.BALVIN, олицетворяющий тренды латоноамериканской музыки, стал участником главной коллаборации Guess.

Вместе с молодым и энергичным певцом Guess создали капсульную коллекцию одежды VIBES. Результаты глобального творческого сотрудничества марка представит в коллекции SS19.

J.BALVIN – ключевая фигура реггетонской революции и главный номинант латинских премий Grammy и Latin AMA. Талант музыканта из небольшого города нашел отклик аудитории в социальных сетях: более 50 миллионов фолловеров в instagram и более 10 миллиардов просмотров на YouTube-канале. Главный альбом VIBRAS был признан лучшим альбомов 2018 года по версии TIME, Rolling Stone и Billboard.





“ Я счастлив привнести в историю Guess часть своего стиля и латиноамериканской энергетики. Мне близки айдентика и позиционирование бренда, и я уверен, что коллекция произведет фурор среди поклонников”, – комментирует J.BALVIN.

Съемки капсулы VIBES прошли под руководством креативного директора Guess Пола Марсиано в квартале ярких красок Little Haiti - культурном центре гаитянской диаспоры в штате Флорида, Майями. Тропическую атмосферу коллекции передают лимонные, ярко-синие и оранжевые здания. J.BALVIN занял центральную роль в окружении роскошных моделей Софии Яморы (Sofia Jamora), Кары Дель Торо (Kara Del Toro), Киан Миколь (Xian Mikol) и Габриэлы Джованарди (Gabriela Giovanardi).

“Коллабрация с J.BALVIN – это краски, атмосфера и чувства, воплощающие философию марки. У Guess множество поклонников в Латинской Америке. Я уверен, что новый творческий союз значительно расширит базу лояльных клиентов по всему миру”, – поделился директор по партнерским отношениям GUESS Николай Марcиано.

“Я горд сотрудничеством с истинной супезвездой поп-музыки! Знаковым стал момент, когда мы встретились с J.BALVIN, на ComplexCon в прошлом году, я был приятно удивлен его знаниями современного искусства, моды и культуры. Мы мгновенно нашли точки соприкосновения и поняли, что разделяем взгляды жизнь. Я давний поклонник творчества: его песни – источник позитивной энергии. J.BALVIN сыграл важнейшую роль в постоянно меняющейся индустрии поп-музыки, а я всегда вдохновляюсь и заряжаюсь энергией от сотрудничества с талантливыми людьми.”

По данным пресс-службы бренда.